Для жителей отдаленного села: На Донетчине запустили социальный автобус. Новости

Новый маршрут социального автобуса связал отдаленное село Новогригорьевка и город Волноваха (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 4 июня, сообщает Благотворительная организация «АДРА Украина» (ADRA Ukraine) на своей странице в Facebook.

Социальный автобус 30 мая совершил первый рейс по новому маршруту «Село Новогригорьевка – город Волноваха – село Новогригорьевка». «12 человек стали пассажирами первого рейса в Волноваху, где они получили социальные, медицинские, административные и другие жизненно необходимые услуги», – отметили в благотворительной организации.

Там уточнили, что жители Новогригорьевки могут бесплатно путешествовать в Волноваху два раза в месяц. Отправление автобуса из начального пункта маршрута в 07:00, отправление из Волновахи – в 12:00.

«Бесплатные перевозки осуществляются в рамках проекта "Восстановление жилья и оказание необходимой помощи людям, пострадавшим в результате конфликта на востоке Украины", при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии», – отметили в организации «АДРА Украина».

Как сообщалось ранее, социальный автобус запустили для жителей села Славное (Марьинский р-н, Донецкая обл.), для жителей поселков Тарамчук и Парасковеевка. А также для жителей «красной зоны» – поселка Невельское в Селидово. Кроме того, бесплатный автобус следует по маршруту с. Бердянское – г. Мариуполь.

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