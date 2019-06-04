В Луганской области отремонтируют аварийный мост. Новости

На Луганщине на следующей неделе на Старобельском мосту начнутся аварийно-восстановительные работы. Об этом сегодня, 4 июня, сообщили в Службе автомобильных дорог Луганской области.

По данным ведомства, аварийные работы будут проведены в максимально сжатые сроки. «Старобельский мост через реку Айдар расположен на автомобильном участке дороги государственного значения Н-26 (ранее – Р-07), который соединяет восточную и западную части Луганщины и тянется через всю область в город Чугуев Харьковской области. Мост был построен в 1965 году. Летом 2014 года мост получил повреждения, вследствие чего движение автотранспорта было ограничено», – напомнили в облавтодоре.

«В 2017 году объект был восстановлен Программой развития ООН в Украине при финансовой поддержке правительства Японии. Бюджет строительных работ был ограничен, поэтому был проведен капитальный ремонт 1 пролета из 11 пролетов моста. Фактически, тогда проводился капитальный ремонт не всего моста, а именно поврежденного участка, поврежденных опор. Сделали то, на что хватило средств», – проинформировали в ведомстве.

По данным обследования, которое сделали специалисты Службы автомобильных дорог в Луганской области, сегодня Старобельский мост нуждается в ремонте. Проезжая часть моста повреждена, кое-где торчит арматура, а асфальтобетонное покрытие нуждается в замене.

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