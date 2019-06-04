Охотничий нож, пистолет, патроны: На Луганщине мужчина хранил дома оружие (Фото). Новости

В Светлом (Старобельский р-н, Луганская обл.) мужчина хранил дома пистолет, патроны, охотничий нож, а на приусадебном участке полицейские обнаружили коноплю. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Луганской области.

3 июня сотрудники Старобельского отдела полиции в ходе проведения санкционированного обыска дома в Светлом, где проживает 43-летний мужчина, обнаружили пистолет, два магазина с патронами к нему и охотничий нож. Кроме того, на приусадебном участке мужчины полицейские обнаружили посев конопли, которую хозяин выращивал между кукурузой.

Все обнаруженное было изъято и направлено на исследование. Данные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

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