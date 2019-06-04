Ударила палкой по голове: В Донецкой области женщина убила собственную бабушку. Новости

В Лиманском районе Донецкой области во время ссоры 36-летняя женщина ударила свою бабушку палкой по голове. От полученной травмы старушка умерла. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что тело 82-летней женщины нашла в доме невестка погибшей, которая и вызвала полицию.

«Уже на месте происшествия правоохранители установили, что к смерти женщины причастна ее внучка. Между родственниками возникла ссора, в ходе которой потерпевшая получила смертельную травму головы. Злоумышленница задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», – рассказали в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия.