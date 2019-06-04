Фейковый советник: У Зеленского отреагировали на прогноз встречи с Трампом. Новости

Борис Тизенгаузен, который в СМИ назвал возможную дату встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, не является советником главы Украинского государства. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации президента Украины, передает «УНН».
«В материале говорилось о возможной дате встречи гаранта с президентом США Дональдом Трампом. Учитывая это, обращаем внимание украинского общества и журналистов – Борис Тизенгаузен не является ни штатным, ни внештатным членом команды Владимира Зеленского, поэтому просим относиться к распространенной информации как к фейку», – заявили в АПУ.
Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин встретятся в конце июня в Японии на полях саммита «Большой двадцатки», где обговорят ситуацию на Донбассе и в Украине в целом. По мнению украинского политолога Владимира Фесенко, встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина состоится не раньше августа.
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