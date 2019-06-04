Вернуть все, как было, невозможно, – эксперт о восстановлении Донбасса. Новости

Первый президент Украины Леонид Кравчук, апеллируя к Будапештскому меморандуму, высказал идею о необходимости создания международного специального фонда для восстановления Донбасса. Создание подобного фонда вполне реально, но необходима соответствующая государственная программа, чтобы конкретизировать понятие «восстановление Донбасса». Такое мнение в комментарии «Донецким новостям» высказал исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов.

Как отметил Леонов, создание подобного «восстановительного фонда» вполне реально. «Более того, экс-президент Петр Порошенко уже договорился с той же Германией о выделении денег на Донбасс. Ряд стран – Япония, Нидерланды – также подтвердили готовность помогать с восстановлением разрушенного войной региона», – сказал он.

Эксперт считает, что такой фонд необходим. «Возможно, туда стоит закачивать, в том числе деньги, которые Украина получит в международных судах по искам к РФ. Вопрос лишь в том, что понятие "восстановление Донбасса" очень размытое и неконкретное. А потому должна появиться соответствующая государственная программа», – сообщил он.

«Вернуть все, как было, невозможно – многие предприятия разбиты обстрелами, разграблены. Некоторые разобраны и вывезены в Россию… Возможно, стоит привлечь международных экспертов, которые пояснили бы – как восстановить Донбасс с точки зрения перспектив, в том числе, переориентировав его на европейский рынок», – добавил Леонов.

С мнениями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале «Такой "траст" нам не нужен: Эксперты оценили идею создания фонда для восстановления Донбасса».

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