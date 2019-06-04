Делегация Украины выступила в Международном суде в Гааге по иску против РФ. Новости

Именно политика России в отношении Украины вызвала нарушения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и привела к многочисленным жертвам на Донбассе. Об этом сегодня, 4 июня, в ходе своего выступления на слушании в Международном суде ООН в Гааге заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

Текст своего выступления она обнародовала на своей странице в Facebook.

«Какие меры приняла Россия? Или предотвращала Россия финансирование терроризма в Украине? Нет. Проводила расследование? Нет. Предоставляла нам помощь в поиске преступников? Нет. В результате, был сбит самолет МН17. На демонстрациях и в ночных клубах раздавались взрывы. Жилые кварталы накрывало снарядами. Сотни людей были убиты и изувечены. Тысячи были запуганы. Соблюдение Россией требований ICSFT позволило бы избежать этого ужасного вреда», – заявила Зеркаль.

По ее словам, кроме этого, после аннексии Крыма, Россия запустила широкомасштабную кампанию по культурному уничтожению крымских татар и украинцев. «Россия прибегла к коллективному наказанию целых этнических групп в незаконно оккупированном Крыму. Продолжаются незаконные аресты и исчезновения. Меджлис запрещен, подавляются важные культурные собрания, ограничивается образование на крымско-татарском и украинском языках, а представители СМИ этих преследуемых громад запуганы. Это все – многочисленные нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации», – сказала замглавы МИД Украины.

Она отметила, что факт того, что Украина страдает от продолжающейся агрессии России и незаконной оккупации ею части территории является общеизвестным. «Однако мы обратились в этот суд с другим делом. Предмет дела касается ICSFT и CERD. Россия отрицает само наличие спора между нами. Именно так она делала в течение двух лет наших переговоров. Она делала это во время слушаний относительно временных мер. И она продолжает делать это сегодня», – говорит Зеркаль.

Дипломат подчеркнула, что Украина пыталась вести переговоры, но Россия, отказываясь признать наличие спора, не сделала ничего, чтобы прекратить поддерживать терроризм в Украине российскими чиновниками и другими гражданами России.

«Россия умышленно завела эти переговоры в тупик, также как она свела на нет Минский процесс. Для протокола – участниками Минских договоренностей являются Украина и Российская Федерация, а не так называемые "ЛНР" или "ДНР", как вчера ошибочно отметила Россия», – подчеркнула глава украинской делегации.

«Россия не хочет, чтобы этот суд рассматривал дело Украины по существу. Вместо этого она пытается создать альтернативную реальность и манипулировать фактами. Позвольте быть откровенным: версия фактов, которую вы услышали вчера, – ерунда. Россия преждевременно требует обсудить факты на этой неделе, поскольку на стадии рассмотрения по существу, с полным и надлежащим изучением всех доказательств, Россия не сможет защитить свое поведение», – добавила Зеркаль.

Замглавы МИД Украины прокомментировала и начало слушаний по иску к РФ, заявив, что Россия намеренно затягивает судебное разбирательство и принятие решения в Международном суде ООН в Гааге по иску Украины о финансировании терроризма и притеснении крымско-татарского народа.

Ранее сообщалось, что в Международном уголовном суде ООН в Гааге (Нидерланды) 3 июня началось слушание по иску Украины против России. Первыми выступили представители делегации РФ, поскольку Россия поставила под сомнение юрисдикцию суда.

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