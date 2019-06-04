На Донетчине мужчина хранил на кухне три боевые гранаты. Новости

Житель Горняка (Донецкая обл.) хранил на кухне три боевые гранаты. По словам мужчны, боеприпасы он нашел у местного водохранилища и принес домой «без определенной цели». Теперь мужчине грозит до 7 лет тюрьмы. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

«Получив оперативную информацию о том, что один из жителей Горняка хранит у себя дома боеприпасы, сотрудники Селидовского отделения полиции с соответствующим постановлением суда отправились по его адресу. Во время проведения обыска информация по хранению боеприпасов подтвердилась. Так, в одной из комнат в кухонном шкафу были обнаружены три гранаты РГД-5 с запалом», – рассказали в полиции.

Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. В отношении мужчины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.