В Донецке убили женщину. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке убили молодую женщину. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«В дежурную часть Буденновского районного отдела полиции Донецка поступило сообщение об обнаружении трупа местной жительницы 1985 года рождения с ножевым ранением. Правоохранители по "горячим следам" задержали злоумышленника. Действия подозреваемого попадают под санкции ст. 106 УК ДНР (убийство)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что за минувшие сутки в «ДНР» зарегистрировали 9 сообщений о преступлениях, в том числе 1 убийство, 1 факт причинения телесных повреждений, 3 грабежа.

Как сообщалось ранее, за прошедшие выходные в «ДНР» произошло три убийства.

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