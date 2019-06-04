Что будет, если Россия не освободит украинских моряков, – мнение. Новости

Если Россия не выполнит решение Международного трибунала ООН по морскому праву и не освободит украинских моряков, санкции могут быть расширены и коснутся мореходства РФ. Об этом рассказал адвокат украинских военнопленных моряков Николай Полозов.

«Украинские власти уже обозначили свою позицию, что в случае, если Россия не исполнит решение трибунала, будут задействованы другие механизмы – не столько правовые, сколько политические. Речь идет о санкциях», – сказал он.

Правозащитник напомнил, что в связи с Керченским инцидентов спустя три месяца, в марте 2019 года, против России были введены санкции странами Европейского Союза, США, Австралией и Канадой.

«Эти санкции персонально коснулись некоторых российских военных чиновников, представителей пограничной службы, которые имели отношение к этому инциденту. Санкции коснулись некоторых предприятий, которые занимаются обслуживанием оборонки. Поскольку колея уже проложена, как правило, процедура расширения санкций проще, чем введение новых», – отметил Полозов.

«Это может быть запрет на вход в определенные порты каких-то стран. Это может быть запрет на использование каких-либо проливов. Это может быть санкционное давление, связанное с инфраструктурными проектами на море. Один из самых значимых для России и серьезных – это Северный поток-2. Конечно, Кремль понимает и просчитывает те политические и экономические риски, которые могут быть обусловлены невыполнением решения Международного трибунала ООН», – считает юрист.

Адвокат военнопленных украинских моряков, также отметил, что решение Морского трибунала ООН по украинским морякам – это лишь часть процесса рассмотрения иска Украины против России о ситуации в Черном и Азовском морях.

Как сообщалось ранее, Международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург обязал Россию освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные суда. Москва нервно отреагировала на это решение. В МИД Украины заявили, что рассчитывают на скорейшее выполнение Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву, согласно которому Москва обязана освободить три украинских корабля и 24 моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. При этом, 27 мая российский суд продлил арест украинским морякам.

Напомним, 25 ноября 2018 года российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

В связи с обострением ситуации с 26 ноября по 26 декабря в 10-ти областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, было введено военное положение. Президент Украины военное положение не продлил.

24 военнопленных украинских моряка, среди которых трое раненых, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а затем перевезли в Москву. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, не позволяет обменивать их на преступников.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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