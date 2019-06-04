На Донетчине обнаружили новые доказательства военной агрессии РФ. Новости

Генеральной прокуратурой Украины добыты дополнительные доказательства военного присутствия Российской Федерации на территории Донецкой области. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-служба ГПУ.

По данным ведомства, в ходе следственных действий в зоне проведения операции Объединенных сил был обнаружен корпус от реактивной штурмовой гранаты «Таволга», поставляемый по заказу Вооруженных сил России. Боеприпас был найден на оставленных позициях незаконных вооруженных формирований в окрестностях населенного пункта Водяное (Волновахский р-н, Донецкая обл.).

«В этом же селе выявлена амуниция в характерной для Вооруженных сил Российской Федерации камуфляжной окраске, а именно: два шлема защитных, бронежилеты 6Б45 и 6Б45-1. Кроме этого, при поисковых мероприятиях на этом же месте вместе с вышеуказанными предметами обнаружены автоматический гранатомет АГС-17 и стакан кассеты КПОМ-2 к противопехотным минам нажимного действия», – сообщили в ГПУ.

«Указанные средства поражения на обеспечении Вооруженных сил Украины не состоят. Места обнаружения указанных образцов, а также факты их использования в Донецкой области, свидетельствуют о военной агрессии Вооруженных сил Российской Федерации и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований», – добавили в ведомстве.

В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, досудебное расследование продолжается.