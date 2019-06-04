На Донетчине нетрезвая женщина оставила 4-летнего ребенка на остановке и легла спать на лавочке. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) нетрезвая женщина оставила 4-летнюю дочь на остановке общественного транспорта, а сама легла спать на лавочке. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что накануне около 9 вечера на линию «102» позвонил мужчина и сообщил, что на одной из остановок общественного транспорта спит нетрезвая женщина. Рядом с ней находилась девочка, которой на вид было не более 4 лет.

«По указанному адресу прибыли патрульные полицейские. Как оказалось, женщина на которую указали горожане, действительно была в нетрезвом состоянии и к тому же, придя в себя она начала ругаться на всех окружающих. В это время рядом с горе-матерью находилась 4 летняя девочка. Ребенок был в неопрятном состоянии и требовал внимания своей матери, которая к сожалению, не обращала на ребенка внимания», – рассказали в полиции.

Мариупольчанку вместе с девочкой доставили в Центральный отдел полиции. Инспекторы ювенальной превенции отвезли ребенка в медицинское учреждение и уведомили о происшествии социальную службу по делам детей.

Относительно женщины составлены административные материалы по ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей», ст. 173. Кодекса Украины об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство» и по ч. 3 ст. 178. Кодекса Украины об административных правонарушениях «Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде».