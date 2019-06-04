Ситуация в пунктах пропуска днем 4 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 4 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- Ирина: «14:13. В Майорске в Донецк 25 машин».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- «Мноипролл»: «10:37. В Донецк Марьинка очередь маленькая»;
- Gennadiy: «10:52. ДНР в Марьинку льготы 20, основной 40, пропускают очень медленно, в один ряд»;
- Евгений: «13:52. В Украину "Каргилл" 15 машин».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Юлия: «11:37. Еленовка в Украину до 2 туалета»;
- «Изет»: «14:12. В Еленовке в Донецк машин 40, льгота чуть меньше. Движение не очень».
О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
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