В Мариуполе пьяный адвокат сбил пенсионерку и пытался скрыться с места ДТП. Новости

В Мариуполе местный адвокат, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сбил пенсионерку и пытался скрыться с места ДТП, чтобы избежать ответственности, но был задержан и пойдет под суд. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, в Жовтневый районный суд г. Мариуполя направлено обвинительное заключение по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

«Вечером 26 февраля 34-летний житель г. Мариуполя, который в 2018 году был лишен судом права управления транспортными средствами за вождение в нетрезвом состоянии, находясь за рулем принадлежащего его знакомому автомобиля марки Mazda, совершил наезд на 68-летнюю женщину-пешехода», – информируют в прокуратуре.

«В результате ДТП потерпевшая получила травматическую экстракцию зубов, закрытый перелом плечевой кости со смещением и другие телесные повреждения средней тяжести. Водитель сбежал, однако был задержан правоохранителями неподалеку от места совершения ДТП. Сейчас досудебное расследование завершено, дальнейшую судьбу обвиняемого определит суд», – добавили в ведомстве.

В прокуратуре отметили, что мужчине грозит ограничение свободы на срок до 3-х лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3-х лет или без такового.

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