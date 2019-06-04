Швейцария поможет улучшить водоснабжение для 200 тысяч жителей Донетчины (Фото). Новости

Сегодня, 4 июня, в Краматорске (Донецкая обл.) представители Швейцарской организации по гуманитарной помощи и Министерства иностранных дел Швейцарской Конфедерации передали коммунальному предприятию «Компании "Вода Донбасса"» гидролизные установки для обеззараживания питьевой воды на водопроводных узлах и канализационных очистных сооружениях. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.
По его словам, это оборудование будет установлено на Торецком водопроводном узле, первой Селидовской водонапорной насосной станции, водопроводных насосных станциях в Горняке и Золотом колодце города Доброполье, а также на Селидовских канализационных очистных сооружениях.
«Оборудование, переданное сегодня "Воде Донбасса", обеспечит потребности около 200 тысяч жителей Донецкой области», – резюмировал Александр Куць.
Ранее сообщалось, что Швейцарское агентство развития и сотрудничества направило на неподконтрольную украинским властям часть территории Донбасса более 445 тонн реагентов для очистки воды.
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