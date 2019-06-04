Стало известно, на сколько за год выросла средняя реальная зарплата в Украине. Новости

В Украине за последние 12 месяцев средняя реальная зарплата увеличилась на 11,2%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

«По данным официальной статистики, в апреле 2019 года она составила 10 269 грн, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, самая высокая средняя заработная плата в следующих сферах:

информация и телекоммуникации – 20 516;

финансовая и страховая деятельность – 19 836;

профессиональная, научная и техническая деятельность – 14 412;

государственное управление и оборона – 13 314.

Напомним, в Украине уровень инфляции в апреле 2019 года составил 8,8%, а средняя зарплата с 2015 года выросла на $170.

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