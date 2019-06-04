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Послание будущим поколениям: В Покровске заложили капсулу времени (Фото). Новости

Послание будущим поколениям: В Покровске заложили капсулу времени (Фото)

04.06.19 16:59dnews.dn.uaНовости

Фото: Facebook / Руслан Требушкин

Сегодня, 4 июня, в Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) заложили капсулу времени. Об этом сообщил Покровский городской голова Руслан Требушкин на своей странице в Facebook.

«Сегодня свое послание будущему поколению мы оставили на территории строительства нового здания ЦПАУ. В мае мы провели конкурс ученических работ, которые были выбраны для закладки в капсулы времени», – написал он.

По словам мэра, откроют капсулу теперь только через 50 лет – в июне 2069 года.

Ранее сообщалось, что капсулу времени заложили в Северодонецке (Луганская обл.). Она будет храниться на пл. Мира возле памятного знака «Я люблю Северодонецк» на протяжении 15 лет.

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