Реанимация переговоров в Минске: В чем роль Леонида Кучмы. Новости

Возвращение второго президента Украины Леонида Кучмы в Трехстороннюю контактную группу и появление в ее составе омбудсмена Валерии Лутковской позитивно скажется на переговорах в «нормандском формате». Такое мнение выразил политический консультант Дмитрий Васильев в комментарии «Сегодня».

По его словам, Украине нужно держаться за «Минск», потому что именно на нем завязаны все антироссийские санкции.

«Пока ничего лучшего не придумано, поэтому Минск – это единственный формат, который существует, который возможен и который нужно поддерживать. На нем держится и вся программа санкций западного мира против России. То, что Кучма возвращается к минским переговорам, хорошо. Кучма абсолютно профессиональный переговорщик, который способен отстаивать интересы Украины. И Лутковская является профессиональным и подготовленным специалистом. В качестве омбудсмена она пыталась поддерживать права людей и защищать их. И здесь она будет действовать профессионально», – говорит Васильев.

Как считает эксперт, это хорошо, что Украина пытается со своей стороны делать какие-то шаги и реанимировать минские переговоры. Это оживит их, но не гарантирует результат, ведь есть еще фактор России.

«То, что оживление будет, это очевидно. А будут ли результаты – самая большая интрига. Но есть Россия, которая должна выполнять договоренности. Но Россия не заинтересована в том, чтобы Украина была целостным и суверенным государством», – добавляет эксперт.

По мнению Васильева, Украине не нужно останавливаться на замене представителей в Трехсторонней контактной группе, а пытаться воздействовать на Россию и другими способами.

«Надо создавать еще более жесткую западную коалицию, которая будет сдерживать Российскую Федерацию от разрушения того мироздания, в котором живет вся западная цивилизация», – считает политический консультант.

Как сообщалось ранее, второй президент Украины Леонид Кучма снова назначен представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Напомним, из состава ТКГ вышли представители Украины – Евгений Марчук и Ирина Геращенко. До назначения Евгения Марчука переговоры в Минске возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. За гуманитарные вопросы в ТКГ в Минске вместо Ирины Геращенко теперь будет отвечать экс-омбудсмен Украины Валерия Лутковская.

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