Корь в Краматорске: Число заболевших уменьшилось, но радоваться пока рано. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) за последние дни новых случаев заболеваемостью корью не зарегистрировано. Об этом сегодня, 4 июня, сообщила заведующая отделением организации эпидемиологических исследований Краматорского городского филиала ГУ «Донецкий областной лабораторный центр Минздрава Украины» Маргарита Пономаренко.

По ее словам на текущий момент корью болеет 191 человек. По информации заведующей горздравотделом Валерии Мельник, за последнюю неделю число заболевших уменьшилось почти в 2 раза. В этот период заболели 13 человек: 6 детей и 7 взрослых. Два ребенка находятся на стационарном лечении. Тяжелых случаев заболевания нет.

«Но радоваться пока рано. Говорить о том, что заболевание больше не распространяется, можно будет только тогда, когда с момента регистрации последнего случая пройдет 21 день», – сказала Маргарита Пономаренко.

Как сообщалось ранее, в Украине невакцинированным детям нельзя посещать дошкольные учреждения. Такое решение принял Верховный суд.

Напомним, в Минздраве разъяснили, что делать, если с больным корью контактировал взрослый и ребенок.

Источники: Восточный проект, КраматорскPost

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