Купальный сезон: На Луганщине определили места массового отдыха людей на водоемах. Новости

В Луганской области определено 16 мест массового отдыха людей на водоемах. Об этом сегодня, 4 июня, сообщил начальник управления по вопросам гражданской защиты облгосадминистрации Владимир Мирошниченко, передает пресс-служба ЛугОГА.

Так, обустроены и паспортизованы:

в Лисичанске – Лисичанское коммунальное автотранспортное предприятие 032806, ставок по ул. Клубная, район 2-го производства завода «Пролетарий»;

в Рубежном – озеро «Песочное», городской пляж ООО «ЛИБК»;

в Лимане (Старобельский р-н) – детское учреждение оздоровления «Джура»;

в Старобельске – р. Айдар и городской пляж р. Айдар;

в южной части Кременной – ОО «Заря-Сервис-Плюс» оз. Песочное;

в Станично-Луганском районе – база отдыха «Аква-Ленд-Катрин».

Не обустроены и не паспортизованы: в Беловодском районе – 5 мест, в Белокуракинском – 2 места, в Новопсковском – 1 место; в Попаснянском – 1 место; в Сватовском районах – 1 место («Большая Купальня» р. Красная в с. Фомивцы).

Не определено ни одного места массового отдыха в Северодонецке, Марковском, Меловском, Новоайдарском и Троицком районах. Местными властями установлены таблички «Купаться запрещено».

По данным департамента коммунальной собственности, земельных и имущественных отношений ЛугОГА, на подконтрольной украинской власти территории области находится 406 водных объектов.

Также сообщается, что подготовлено 17 пловцов-спасателей для работы на сезонных спасательных постах.