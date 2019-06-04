На Луганщине осужден информатор «ЛНР». Новости

На Луганщине к 4 годам лишения свободы приговорен информатор незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР». Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«С июня 2017 года до апреля 2018 года житель Рубежного, что на Луганщине, работая на государственном предприятии, собирал информацию о количественном составе, дислокации, маршрутах передвижения ВСУ, сил АТО / ООС и характеристики фортификационных сооружений», – говорится в сообщении.

«Полученные данные с помощью мессенджеров мобильного телефона он передавал представителю НВФ террористов. Правоохранители задержали информатора в феврале текущего года. По решению Лисичанского городского суда преступника приговорили к 4 годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины», – сообщили в СБУ.

Приговор суда вступил в законную силу.