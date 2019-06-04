На Донетчине полицейского задержали при получении взятки, – ГБР. Новости

В Донецкой области при получении неправомерной выгоды задержали полицейского. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Сообщается, что следователи территориального управления ГБР, расположенного в Краматорске, расследуют факт вымогательства и получения неправомерной выгоды следователем отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Досудебным расследованием установлено, что следователь Нацполиции за 2 000 долларов США обещал не привлекать к уголовной ответственности лицо, совершившее ДТП», – сообщили в ГБР.

Также отмечается, что в рамках начатого уголовного производства следователи Краматорского теруправления ГБР задокументировали факт получения правоохранителем части денежных средств в размере 10 600 грн.

«4 июня 2019 года, при получении следующей части неправомерной выгоды, которое происходило в публичном месте, правонарушитель, вероятно, почувствовал опасность и попытался скрыться с места происшествия на автомобиле. Но через несколько минут, в результате погони по центральным улицам города Краматорска, беглец с неправомерно полученными денежными средствами (в размере 40 000 грн) был остановлен и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины», – проинформировали в ГБР.

В настоящее время проводятся следственные и розыскные действия для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к совершенному уголовному правонарушению, а также решается вопрос об избрании задержанному правоохранителю меры пресечения.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.