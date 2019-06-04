Принуждение к миру: Зеленский в Брюсселе поднимет вопрос Донбасса. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель (Бельгия), где во время переговоров с лидерами ЕС и НАТО намерен обсудить вопрос давления на Россию для принуждения ее к миру на Донбассе. Об этом глава государства сегодня, 4 июня, сообщил на своей странице в Facebook.

«Конечно, призывов мало. Поэтому мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопроса – как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем принуждать его к миру? Верю, что вместе мы найдем решение», – написал он.

«Пусть не сегодня, но обязательно найдем», – добавил Зеленский.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский 4-5 июня с рабочим визитом посетит институты Европейского Союза и НАТО в Брюсселе. Это его первый официальный зарубежный визит на должности главы государства.

Читайте также: