На Луганщине исламская громада отпраздновала Ураза-Байрам. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) сегодня, 4 июня, исламская громада отпраздновала завершение 20-дневного поста, один из главных праздников мусульман – Ураза-Байрам.

По словам имама Темура Беридзе, в исламском культурном центре «Бисмилля» собрались верующие более чем 20 национальностей, все собравшиеся на протяжении месяца придерживались поста.

«Когда мы собирались на ифтар и на ужин в конце дня, больше 30 национальностей собралось. Мы попробовали разные кухни, которые можно было попробовать в этом году», – отметил имам.

В этом году исламская громада собирала деньги на праздничный ужин, часть денег передали переселенцам, людям с инвалидностью и многодетным семьям. «Мы в течение года ищем такие семьи переселенцев – не только мусульман. С кем мы можем найти связь, собираем списки и собираем благотворительную помощь, не только деньги, это может быть одежда, продуктовые наборы, какие-то подарки», – рассказал Беридзе.

Сегодня женщины и мужчины молились об объединении Луганщины, за мир и возвращение домой. После молитвы провели праздничную проповедь.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»