Деоккупация Донбасса: Полицейские Донетчины готовятся к работе на освобожденных территориях (Фото). Новости

Полицейские Донетчины на базе тренингового центра Главного управления Национальной полиции в Донецкой области проходят подготовку по восстановлению государственного суверенитета и работе на деоккупированных территориях. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

«С начала года почти 500 полицейских прошли спецкурсы по обеспечению правопорядка на освобожденных от оккупантов территориях Донецкой и Луганской областей. Практический этап стратегии восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов" был внедрен с января 2019 года. Стратегия восстановления суверенитета на временно оккупированных территориях была создана и наработана Министерством внутренних дел Украины. Главная цель – восстановление государственного суверенитета», – говорится в сообщении.

Как сообщается, обучение полицейских было инициировано начальником ГУНП в Донецкой области Николаем Семенишиным в рамках стратегии деоккупации Донбасса.

Так, в целом 14 групп уже прошли специальную подготовку. Сейчас продолжается обучение для 30 сотрудников полиции. Для правоохранителей разработан учебный курс, состоящий из различных дисциплин, а именно физической, огневой, тактической, психологической, функциональной подготовки, тактической медицины. Для качественного проведения занятий, кроме работников тренингового центра ГУНП в Донецкой области, к мероприятиям привлечены специалисты управления превентивной деятельности, спецподразделения КОРД, взрывотехнической службы, ДЮИ МВД Украины и работники отдела психологического обеспечения.

«Главное для правоохранителей – поиск путей взаимодействия с населением, которое долгое время находится под психологическим воздействием оккупантов. Помогать правоохранителям обеспечить мир и безопасность на постконфликтных территориях будет международный опыт в решении сложных вопросов», – подытожили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, процесс деоккупации Донбасса должен начаться с полицейской миротворческой операции и операции спасателей, затем будут гуманитарные, инфраструктурные, социальные и экономические проекты по восстановлению мирной жизни.

Напомним, в Донецкой области более 800 полицейских-переселенцев готовы вернуться и работать в освобожденных районах после деоккупации Донбасса.

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