Деоккупация Донбасса: Полицейские Донетчины готовятся к работе на освобожденных территориях (Фото). Новости

Полицейские Донетчины на базе тренингового центра Главного управления Национальной полиции в Донецкой области проходят подготовку по восстановлению государственного суверенитета и работе на деоккупированных территориях. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-служба ведомства.
«С начала года почти 500 полицейских прошли спецкурсы по обеспечению правопорядка на освобожденных от оккупантов территориях Донецкой и Луганской областей. Практический этап стратегии восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов" был внедрен с января 2019 года. Стратегия восстановления суверенитета на временно оккупированных территориях была создана и наработана Министерством внутренних дел Украины. Главная цель – восстановление государственного суверенитета», – говорится в сообщении.
Как сообщается, обучение полицейских было инициировано начальником ГУНП в Донецкой области Николаем Семенишиным в рамках стратегии деоккупации Донбасса.
Так, в целом 14 групп уже прошли специальную подготовку. Сейчас продолжается обучение для 30 сотрудников полиции. Для правоохранителей разработан учебный курс, состоящий из различных дисциплин, а именно физической, огневой, тактической, психологической, функциональной подготовки, тактической медицины. Для качественного проведения занятий, кроме работников тренингового центра ГУНП в Донецкой области, к мероприятиям привлечены специалисты управления превентивной деятельности, спецподразделения КОРД, взрывотехнической службы, ДЮИ МВД Украины и работники отдела психологического обеспечения.
«Главное для правоохранителей – поиск путей взаимодействия с населением, которое долгое время находится под психологическим воздействием оккупантов. Помогать правоохранителям обеспечить мир и безопасность на постконфликтных территориях будет международный опыт в решении сложных вопросов», – подытожили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, процесс деоккупации Донбасса должен начаться с полицейской миротворческой операции и операции спасателей, затем будут гуманитарные, инфраструктурные, социальные и экономические проекты по восстановлению мирной жизни.
Напомним, в Донецкой области более 800 полицейских-переселенцев готовы вернуться и работать в освобожденных районах после деоккупации Донбасса.
Читайте также:
- Деоккупация Донбасса: Сколько полицейских-переселенцев готовы вернуться и работать в освобожденных районах
- Глава ГСЧС поручил спасателям готовиться к пошаговой деоккупации Донбасса
- Полицейские Донетчины проходят подготовку для работы на деоккупированных территориях (Фото)
- Советник министра МВД рассказал, с чего должна начаться деоккупация Донбасса
- Деоккупация Донбасса за две недели: Жебривский пояснил, когда будет возможна
- Много населенных пунктов на Донбассе после деоккупации придется «закрыть на ключ», – эксперт
- Экономическим «пряником»: Эксперт пояснил, как вернуть Донбасс экономическим путем
- Без единого выстрела: Эксперт рассказал об основе «плана Авакова» по Донбассу
- Аваков в США представит программу деоккупации Донбасса
Комментарии