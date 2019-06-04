В Донецке в мечеть попал снаряд (Фото, видео). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке снаряд попал в здание мечети Ахать Джами, которая находится в Куйбышевском районе. Об этом сегодня, 4 июня, сообщают очевидцы в соцсетях.

ЧП произошло утром, примерно около 7.00 во время того, как прихожане начали собираться, чтобы праздновать большой мусульманский праздник Ураза-байрам. «На моих глазах я вижу, как снаряд попадает под минарет, в угол. Разлетаются в разные стороны куски, дерево, металл, все это летит. И этот снаряд разлетается в сторону машины председателя общины, пробивает колесо, выбивает стекло, на машине у него лежат эти дрова, стекло, пепел, зола. Картина ужасная. Дети испугались, женщины, сразу забежали в мечеть... », – рассказал очевидец.

По его словам, людей было около 20 человек.

Эту информацию также подтвердил в соцсети «глава администрации» неподконтрольной украинской власти Горловки Иван Приходько, который сообщил о четырех снарядах. «Люди перешли в подвал. Была полная мечеть. Ну как это назвать?», – пишет Приходько.