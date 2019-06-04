Клещи атакуют жителей Мариуполя. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в течение мая более полусотни жителей обратились за помощью медиков в результате укусов клещей. Об этом сегодня, 4 июня, сообщила энтомолог паразитологической лаборатории Мариупольского городского филиала ГУ «Донецкого областного лабораторного центра Минздрава Украины» Людмила Доценко.

По ее словам, официально за прошлый месяц 63 человека в Мариуполе пострадали от укусов клещей – на 9 случаев больше, чем в мае 2018 года. При этом, как уточнила энтомолог, нельзя сказать, что клещи особенно сильно расплодились и мариупольцев ждет нашествие паразитов.

Энтомолог отметила, что небольшой рост количества укушенных – это нормально. «У нас ежегодно наблюдается небольшой рост и спад, просто сейчас в Мариуполе пик обращений. Май-июнь – такой период, когда пострадавших от укусов клещей больше всего», – сказала Доценко.

В период активности клещей при выходе на природу или в парки, скверы нужно надевать светлую закрытую одежду, на которой хорошо видно паразитов, пользоваться репеллентами, а также тщательно осматривать себя и питомцев после прогулки. Если избежать укуса не удалось, клеща можно удалить самостоятельно или в травмпункте, затем принести насекомое в лабораторию по адресу ул. Бахчиванджи, 57.

Источник: MRPL.city

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