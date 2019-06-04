Жительница Донетчины зарабатывала на продаже ручных гранат. Новости

Жительница поселка Яровая (Лиманский р-н, Донецкая обл.) зарабатывала на продаже ручных гранат. Женщина арестована. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, в ходе досудебного расследования установлено, что с начала текущего года 49-летняя женщина наладила «бизнес» по незаконной реализации гранат РГН со средством подрыва УЗРГМ, радиус поражения осколками которых достигает 35 м.

«30 мая во время второго этапа оперативной закупки правоохранители разоблачили продавца взрывоопасного арсенала "на горячем", когда злоумышленница во второй раз сбыла покупателю гранату, получив с продажи 300 грн. По месту жительства женщины были обнаружены и изъяты еще две гранаты и денежные средства, полученные преступным путем», – говорится в сообщении.

Женщина подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины, то есть в незаконном хранении и сбыте боеприпасов. Ей сообщено о подозрении в совершении указанного преступления. По ходатайству Лиманского отдела Славянской местной прокуратуры судом женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

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