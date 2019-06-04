Песков отреагировал на назначение Кучмы в переговорный процесс по Донбассу. Новости

Леонид Кучма хорошо разбирается в проблематике переговорного процесса по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске. Такое мнение сегодня, 4 июня, высказал журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, сообщает российский ТАСС.

Он назвал Кучму авторитетным и опытным политиком, но считает, что при его возвращении в переговорный процесс важнее то, какую позицию занимает действующий президент Украины Владимир Зеленский. «Сам по себе Кучма – весьма авторитетный деятель, опытный деятель, хорошо разбирающийся в этой проблематике. Но здесь очень важна концептуальная позиция главы (украинского) государства», – сказал Песков.

Напомним, что второй президент Украины Леонид Кучма снова назначен представителем Украины в Трехсторонней контактной группе. «Донецкие новости» расспросили экспертов, что значит этот ход команды Владимира Зеленского и есть ли шанс, что с возвращением Леонида Кучмы в переговорный процесс урегулирование ситуации на востоке Украины «разморозится». Мнения политологов, обозревателей, общественников разделились.

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