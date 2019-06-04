Кучма обсудил повестку дня переговоров в Минске с представителем ОБСЕ. Новости

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма обсудил с представителем ОБСЕ Мартином Сайдиком повестку дня переговоров в Минске. Об этом сегодня, 4 июня сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

«Накануне заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоится в Минске, Леонид Кучма встретился с представителем ОБСЕ по ТКГ Мартином Сайдиком. Встреча состоялась в Киеве. В разговоре обсудили повестку дня завтрашней работы. Основные вопросы – освобождение заложников и вопросы безопасности», – написала она.

Как сообщалось ранее, второй президент Украины Леонид Кучма снова назначен представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Очередное заседание ТКГ состоится в Минске в среду, 5 июня.

Напомним, из состава ТКГ вышли представители Украины – Евгений Марчук и Ирина Геращенко. До назначения Евгения Марчука переговоры в Минске возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. За гуманитарные вопросы в ТКГ в Минске вместо Ирины Геращенко теперь будет отвечать экс-омбудсмен Украины Валерия Лутковская.

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