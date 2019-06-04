На Донетчине прошел областной слет пластунов и скаутов (Фото). Новости

В Донецкой области прошел областной слет пластунских и скаутских организаций. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

«С 30 мая по 3 июня в Никольском районе в лесном массиве охранной зоны заповедника "Каменные могилы" прошел областной слет пластунских и скаутских организаций "Каменные могилы"», – говорится в сообщении.

Так, в мероприятии участвовало около 200 юных скаутов в возрасте от 6 до 15 лет из Донецкой области, Днепра, Одессы, Запорожья и Сум. В этом году слет был посвящен скифскому периоду развития края. В течение 5 дней юные мальчики и девочки овладевали скаутской наукой и знакомились с историей, традициями и бытом древних скифов.

«Главная цель скаутского движения – развитие детей и молодежи, раскрытие в полной мере их физического, социального, интеллектуального, духовного потенциала, воспитание ответственного гражданина», – говорится в сообщении.

По словам начальника управления семьи, молодежи и массовых мероприятий национально-патриотического воспитания ОГА Лилии Золкиной, в ближайшее время в Донецкой области будет создано несколько палаточных лагерей.