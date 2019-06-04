Десантники ВСУ и НАТО начали совместные учения (Видео). Новости

Во Львовской области стартовали военные учения, в которых участвует 95-я десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) и американские десантники. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Уточняется, что будет отработана тактика боя на полигоне.

Также в сообщении напоминается, что украинские военные три года назад прошли самый длинный рейд в военной истории мира. «Они преодолено 470 км для разблокирования украинских подразделений в районе Изварино в Луганской области. Тогда от боевиков они освободили 3 тыс. человек и более 250 единиц техники», – говорится в сообщении.

Во время учений бойцы отработают навыки по стандартам НАТО. Продлится обучение три месяца.