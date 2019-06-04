Попугать Святогорск: В Славянске готовы забрать строительство «Олимпийской деревни». Новости

Славянский городской совет (Донецкая обл.) готов выделить земельный участок для строительства Олимпийской спортивной базы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 июня, во время пресс-конференции заявил городской голова Вадим Лях.

После отказа депутатов соседнего Святогорска в выделении земли под данный объект, в Управлении физической культуры и спорта Донецкой облгосадминистрации заявили о рассмотрении возможности строительства спорткомплекса в Славянске или Лимане.

«У нас уже есть участок площадью 70 гектаров, сразу присмотрели, узнав об этом. У нас есть территория, которая примыкает к Славянскому курорту со стороны трассы и находится за курортом. Там есть пустырь между лесом, нет деревьев и не нужно будет ничего уничтожать. По проекту мы собирались там высадить сосны и подавали заявку на областную программу», – говорит Вадим Лях.

Он также отметил, что остается приверженцем того мнения, что такая спортивная база должна быть. «Как только информация прошла, сразу дал задание заниматься этим вопросом. Мы подготовили проект и проделана большая работа. Сейчас нужно узнать о серьезности намерений: что это – попугать Святогорск, что если – нет, то мы уйдем в Славянск. Но мы готовы», – резюмировал мэр.

Как сообщалось ранее, в Святогорске планировали построить «Олимпийскую деревню» – мощную региональную спортивную базу, на которой будут проходить подготовку спортсмены сборных команд области по олимпийским видам спорта. И уже был разработан детальный план территории комплекса. Однако депутаты Славянского горсовета не поддержали разработку проекта по отводу земельного участка под объект.

Читайте также: