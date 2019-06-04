Зеленский: Мы готовы к переговорам с Россией. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил о готовности к переговорам с Россией. Как сообщают «Донецкие новости», об этом Зеленский заявил в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, который транслировали центральные украинские телеканалы.

Зеленский отметил, что приоритет Украины в движении к НАТО остается неизменным. По его словам, Украина стремится достичь высоких стандартов жизни и безопасности, и это требование украинского общества. «Это является целью всех наших реформ – улучшение жизни украинцев, искоренение коррупции и модернизация государства. «Это возможно сделать, только обеспечив национальную безопасность. Мы готовы к переговорам с Россией, мы готовы выполнять Минские соглашения, но мы должны, в первую очередь быть способными защитить себя, стать сильнее экономически, политически и в военном смысле», – сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прибыл в Брюссель (Бельгия), где во время переговоров с лидерами ЕС и НАТО намерен обсудить вопрос давления на Россию для принуждения ее к миру на Донбассе.