Аварийный мемориал: В Покровске разрушается братская могила воинов, погибших во Второй мировой войне (Видео). Новости

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) чиновники второй год не могут восстановить братскую могилу сотен воинов, отдавших жизнь за освобождение города во Второй мировой войне. Время и вандалы разрушают памятник.

Сегодня на памятнике погибшим во Второй мировой войне сломано ограждение, а мраморные плиты разбиты. Двухметровый мемориал стал опасным для прохожих. Покровчанин Александр с дочерью это место обходят. «Дети ходят, все рушится, упадет на кого-то. Сверху все летит», – сказал он.

Кроме того, разрушенный памятник уже облюбовали вандалы. После себя они оставляют не только мусор и бутылки, но и надписи – иногда неприличные. Такое положение сооружения терзает сердце местных жителей. «Это наша память, история. Люди воевали и погибли. Так не делается. Все падает, рушится, надо сделать так, чтоб памятник стоял нормально и в хорошем состоянии», – говорит покровчанин Евгений.

Горожане жалуются, что забор, установленный вокруг, проблему не решает. Нужен ремонт, ведь памятник с освободителями должен выглядеть иначе. «Красивым, ухоженным, не таким, как сейчас, когда все опадает. Это же наша история», – считает местная жительница.

«Просто его сделать, так скажем, не аварийным и не опасным. Все равно тут ступеньки, дети будут гулять», – добавляет покровчанка Инна.

Чиновники оправдываются, что мемориал не запустили. Его разрушают грунтовые воды. «Пошла усадка фундамента. Там есть трещины, поэтому без экспертного мнения к реконструкции, к реставрации нельзя. Там действительно будет капитальный ремонт, который требует привлечения специалистов», – сообщил Покровский городской голова Руслан Требушкин.

На экспертизу уйдет около полугода. После этого обещают, что работы все же начнут.

Источник: ТК «Донбасс»