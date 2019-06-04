В Донецке водоемы признаны непригодными для купания. Новости

Водоемы, расположенные на территории неподконтрольного украинской власти Донецка, в 97,6% случаев не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Об этом сообщил заместитель главного врача «Донецкого городского центра республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора» Михаил Шварцбурд, пишут местные интернет-ресурсы.

Сообщается, что центром был проведен лабораторный анализ 83 проб воды из водоемов, стихийно используемых населением для отдыха и купания, на бактериологические и химические показатели. «Отобранные пробы по химическим показателям в 97,6 % случаев не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, по бактериологическим показателям обнаружены отклонения в 53 пробах (63 %) в 12 прудах», – сказал Шварцбурд.

Отмечается, что всего на территории Донецка расположено 120 водных объектов. Ни один из них не зарегистрирован, согласно правилам охраны жизни людей на водных объектах, в качестве лечебного, оздоровительного, детского пляжа или пляжа общего пользования с оформлением акта технического освидетельствования пляжа. «Однако 19 водоемов города, несмотря на запрет, стихийно используются местным населением как основные места массового отдыха у воды и купания в летний период. Большинство из этих водоемов являются отстойниками шахтных вод», – сообщила начальник «отдела по вопросам гражданской обороны и военно-мобилизационной работы администрации» Донецка Марина Дегтярь.