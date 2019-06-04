Мост в Станице Луганской: Зеленский пообещал построить в ближайшее время. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал в ближайшее время построить мост в Станице Луганской. Как сообщают «Донецкие новости», об этом Зеленский заявил в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, который транслировали центральные украинские телеканалы.

«Что касается определенных шагов в Минске, я не могу вам все сказать, но это прекращения огня, обмен пленными согласно нашим договоренностям. Согласно нашим договоренностям с представителем Украины в Трехсторонней контактной группе, а это второй президент Украины Леонид Кучма, мы будем много работать в гуманитарном плане, мы хотим в ближайшее время построить мост в Станице Луганской, чтобы люди могли им пользоваться, туда могла бы доехать скорая... и в социальной миссии также есть наработки экономического характера», – сказал Зеленский.

Он уточнил, что в ближайшей время будут опубликованы эти договоренности.

Ранее сообщалось, что президент Украины Зеленский в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил о готовности к переговорам с Россией.

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