Жители двух поселков Донетчины отрезаны от цивилизации из-за аварийного моста (Видео). Новости

В Донецкой области из-за разрушенного моста жители поселков Клещеевки и Андреевки остались без дороги, которая объединяет их с Бахмутом (до переименования – Артемовск). Люди вынуждены преодолевать десятки лишних километров по насыпной дороге.

Поселок Клещеевка находится в нескольких километрах от Бахмута. На единственной дороге, которая объединяет эти населенные пункты, – аварийный мост. Житель Бахмута Вадим Лукевжев проехал, но это рискованно. Мужчина говорит, что переправа в таком состоянии недавно. «Вроде бы большегруз какой-то провалил. А перед этим было вроде бы вырезание металла», – сказал он.

Под путепроводом действительно отсутствуют металлические опоры. Охотники за металлом оставили разве что свежие следы от резака. Теперь, чтобы добраться до города, люди вынуждены преодолевать лишние километры по насыпной дороге. Но там тоже аварийный мост. «18 километров. И там тоже такие мосты, что скоро уже будет хана. Вот это ждут, пока кто-то провалится», – говорит местная жительница Анна Зинченко.

Поэтому жители Клещеевки и соседней Андреевки планируют как-то решить проблему. Самостоятельно сделать переправу из собственных материалов. «Мы на вот этой неделе должны собраться все водители, чтобы как-то своими силами хотя бы временную сделать дорогу. Хотя бы для легковых машин. Чтобы проезжать. Вот это все у нас на рассмотрении. Мы готовы», – рассказали местные жители.

Как успокаивают в Донецкой областной государственной администрации, делать этого не придется. Дорогу здесь начнут строить уже в ближайшие дни. «На сегодня мы сделаем временный объезд рядом с мостом, там будут проложены водопропускные трубы, чтобы вода, которая есть, она уходила, и люди могли безопасно по этому участку двигаться», – сообщил директор департамента развития базовых отраслей промышленности ДонОГА Артем Литвинов.

В этом году восстановить мост уже не успеют. Потому что нужно провести обследование, заказать проект, найти средства. Капремонт запланировали на 2020 год.

Источник: ТК «Донбасс»