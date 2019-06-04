В переговорах по Донбассу будет участвовать начальник Генштаба ВСУ, – Зеленский . Новости

Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак будет участвовать в заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске завтра, 5 июня. Как сообщают «Донецкие новости», об этом Зеленский заявил в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, который транслировали центральные украинские телеканалы.

«Начальник Генерального штаба будет работать согласно нашей военной доктрины. Кстати, у нас завтра состоится первая встреча в Минском формате, он будет в ней участвовать, там будут определенные предложения, первые шаги по возвращению процесса. Мы хотим все закончить, прекратить огонь, провести обмен пленными и очень много пунктов...», – сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал в ближайшее время построить мост в Станице Луганской.

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