Для ОСМД Мариуполя выделят 200 млн грн: На что потратят (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в этом году выделят 200 млн грн на поддержку Объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Деньги выделяются городом на капитальные ремонты домов, уютные дворы и мини-проекты. Об этом на встрече с главами ОСМД рассказал Мариупольский городской голова Вадим Бойченко.

По словам главы четырех ОСМД Светланы Чигрин, трудно поверить, что несколько лет назад одна из пятиэтажек разрушалась. Тогда все починили за городские средства.

Она отмечает, что сейчас в Мариуполе много домов, требующих капитального ремонта. «Выделять больше средств на усиление несущих конструкций. В связи с тем, что жилой фонд очень ветхий у нас. И надо как можно быстрее, быстрыми темпами восстанавливать. Потому что нет смысла делать красоту внутри, если дом сам движется, если он лопается. То есть, необходимо проводить стяжки домов, проводить усиление цоколя, утепление цоколя», – советует Светлана Чигрин.

Член правления совета голов ОСМД Елена Викентьева считает, что сэкономить помогут приборы энергосбережения. Поэтому предлагает создать финансовый фонд. «Чтобы сделать шаг вперед, ассоциациям нужно дополнительное финансирование. О чем мы сейчас хотим попросить городские власти. Чтобы был создан револьверный фонд, в который может обратиться любой член ассоциации ОСМД и получить какие-то дополнительные средства на реализацию энергосберегающих мероприятий», – рассказала она.

Бойченко все предложения выслушал. И рассказал, сколько средств в этом году выделят на поддержку ОСМД. «Сколько на эти цели мы с каждым годом с вами инвестировали. То есть, в 2016 году приняли решение, в 2017 году получили первый финансовый ресурс – 150 миллионов. Следующий год мы уже добавили 175, в этом году уже больше 200 миллионов. Складываем – получаем 546 млн грн. То есть, что мы сегодня с вами уже получили? Мы получили больше 700 ОСМД. То есть, это уже сила, мощь!», – сообщил мэр.

В планах – провести более 100 капитальных ремонтов, реализовать почти 200 мини-проектов и открыть более 100 «уютных дворов».

Источник: ТК «Сигма»

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