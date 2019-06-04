Генсек НАТО назвал векторы совместной работы с Украиной. Новости

Украина будет продолжать сотрудничество с НАТО. Как сообщают «Донецкие новости», об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе, который транслировали центральные украинские телеканалы.

«На нашей встрече президент Зеленский очень четко заявил, что Украина будет продолжать сотрудничество с НАТО, и члены Альянса готовы сотрудничать с Украиной. У нас есть военное сотрудничество, и мы работаем по таким направлениям, как командование и контроль, мы предоставляем обучение, поддержку, советы. Также работаем над модернизацией, реформированием военных институтов и разведывательных агентств. В борьбе с коррупцией также мы будем помогать. Мы будем продолжать работать вместе, увеличивать обучение морского компонента, и будем помогать как морской Академии в Одессе, так и пограничникам на Черноморском побережье. И это все искренне приветствовалось украинским президентом», – сказал Столтенберг.

Ранее сообщалось, что Зеленский в Брюсселе заявил о том, что начальник Генештаба ВСУ Руслан Хомчак будет участвовать в заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске завтра, 5 июня.

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