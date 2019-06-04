Дефолт и Приватбанк: Зеленский пояснил свою позицию. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский назвал разговоры о дефолте Украины слухами. Об этом он сказал сегодня, 4 июня, встречаясь с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, говорится в сообщении главы государства в Twitter.

«Что касается дефолта – это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией», – сказал глава государства.

Он также высказал свою позицию в отношении ситуации с Приватбанком. «Что касается "Приватбанка", я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне», – пообещал Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прибыл в Брюссель (Бельгия), где во время переговоров с лидерами ЕС и НАТО намерен обсудить вопрос давления на Россию для принуждения ее к миру на Донбассе.