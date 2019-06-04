Донбасс и мирные: Фотокнига стала доступна широкому кругу читателей (Видео). Новости

Фотокнига «Донбасс и мирные», которую создал Фонд Рината Ахметова, теперь доступна широкому кругу читателей. Ее передают в общественную библиотеку. Это социальное издание – о людях, пострадавших во время вооруженного конфликта на Донбассе. Увидеть черно-белые фото, которые поражают, уже можно в Киеве в Центральной детской библиотеке имени Шевченко.

Экскурсия здесь необыкновенная. Кроме просмотра интересных изданий на книжных полках, посетители детской библиотеки могут поучаствовать в интерактивной игре. Для этого посетителям нужно разделиться на две команды. Психолог Марина Сорокина учит распознавать эмоции и сочувствовать другим. А потом предлагает написать ободряющие записки и обменяться ими.

Переселенка из временно неподконтрольного украинской власти Донецка Вика справилась с заданием первой. Она – героиня фотокниги «Донбасс и мирные».

Фотокнига – это 11 историй мирных жителей Донбасса, которые не по своей воле оказались в эпицентре вооруженного конфликта. «Беда пришла в дом, беда пришла в страну, от нее страдают люди, мирные люди, от нее страдают дети, прежде всего», – говорит директор центральной киевской библиотеки им. Шевченко для детей Яна Биленко.

«Донбасс и мирные» стала ошеломительным откровением для многих людей и в Украине, и за рубежом. Ее видели в Брюсселе, Страсбурге, Франкфурте, Лондоне. «Фотокнига "Донбасс и мирные" Фонда Рината Ахметова – напоминание для человечества о трагедии, которая происходит в самом центре Европы. Формат издания позволяет реалистично показать судьбу миллионов людей на Донбассе, для которых каждый день – это история преодоления», – сообщила менеджер программ и проектов Фонда Рината Ахметова Юлия Малич.

Детей, присутствующих на экскурсии, книга также впечатлила. «Ты сам не можешь поехать на Донбасс, посмотреть, это опасно. Очень интересно почитать эти книги, чтобы знать, что на Донбассе сейчас происходит», – говорит ученица 5 класса Дарья.

Дети листали страницы издания, затаив дыхание. И передали слова поддержки сверстникам в зоне боевых действий. «Чтобы они были осторожны. Люди, держитесь, держитесь!», – сказали они.

Фотокнига передана посольствам, международным и общественным организациям, презентована на выставках. «Прежде всего, хорошо бы, чтобы люди, которые живут за тысячи километров от военных действий, осознавали, что происходит на востоке страны», – отметила психолог Марина Сорокина.

Источник: ТК «Донбасс»