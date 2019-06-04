В Донецке задержана группа наркодилеров. Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке «управление по борьбе с организованной преступностью МВД» задержало организованную преступную группу (ОПГ) в составе семи человек, которая наладила бесконтактный сбыт наркотических средств с помощью популярного мессенджера.

Сообщается, что злоумышленники выкладывали в специально созданном паблике прайсы на имеющиеся наркотики в ассортименте, а также сообщали о возможности оптовой продажи и закладки в удобное для покупателя место за дополнительную плату. По словам задержанных членов ОПГ, администратор паблика находился в Мариуполе.

В ходе проведения операции были задержаны все члены ОПГ, изъяты наркотические вещества и целый арсенал оружия.

Фигуранты арестованы, ведется «следствие».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube