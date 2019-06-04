В неподконтрольном Докучаевске стрельбой повреждена квартира, – ОБСЕ. Новости

Во временно неподконтрольном украинской власти Докучаевске (Донецкая обл.) наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали свежее повреждение квартиры, возникшее вследствие стрельбы. Об этом сообщается в отчете Миссии, опубликованном сегодня, 4 июня.

«3 июня на ул. Полевая 9, в северо-западной части н. п. Докучаевск (неподконтрольный правительству, 30 км к юго-западу от Донецка), команда СММ видела отверстие диаметром 8 см во внешней части оконной рамы балконного окна с южной стороны квартиры, расположенной на 3 этаже пятиэтажного многоквартирного дома», – говорится в отчете.

По оценке СММ, повреждения возникли недавно в результате огня из стрелкового оружия. «Женщина (в возрасте 40-49 лет), представившаяся жительницей квартиры, сообщила наблюдателям, что вечером 2 июня она находилась дома вместе со своей семьей, когда они услышали стрельбу в этом районе», – уточняется в отчете.