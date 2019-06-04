В ЕС напомнили об условиях для получения Украиной транша 500 млн евро. Новости

Европейский Союз завершит рассмотрение вопроса о предоставлении Украине средств второго транша в размере 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС, как только соответствующие требования для их получения будут выполнены украинской стороной. Об этом сегодня, 4 июня, заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис во время рабочего визита в институты ЕС и НАТО президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

В центре внимания собеседников были практические вопросы сотрудничества между Украиной и ЕС в финансовой и экономической сферах.

Президент Украины заверил, что наше государство будет придерживаться взятых на себя международных обязательств, в том числе и во взаимоотношениях с международными финансовыми институтами. В этой связи европейской стороне было сообщено о результатах встречи Зеленского с представителями Международного валютного фонда, во время которой было достигнуто понимание относительно дальнейших шагов в сотрудничестве с фондом.

Учитывая победу проевропейских политических сил на недавних выборах в Европейский парламент, Валдис Домбровскис выразил уверенность в сохранении солидарности по Украине в будущем составе Европейской Комиссии и Европейского Совета.