Доходы госбюджета Украины в будущем году могут составить 1 096,6 млрд грн, а расходы – 1 185,3 млрд грн. Такие параметры бюджета на следующий год заложены в проекте бюджетной декларации, который есть в распоряжении «Экономической правды».

При этом дефицит бюджета–2020 планируется в размере 95,1 млрд грн.

Уточняется, что бюджетная декларация – стратегический документ, определяющий основные параметры государственного бюджета и направления бюджетной политики на следующий год. «Украина впервые этим документом вводит полноценное среднесрочное бюджетирование на три года», – отмечается в проекте декларации.

В документе также указываются макропоказатели, на которых планируется рассчитать бюджет. Макропрогноз готовит Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ).

Согласно проекту декларации, в следующем году ожидается ускорение темпов роста реального ВВП до 3,3% в 2020 году по сравнению с 2,8% в 2019 году.

Курс доллара ожидается на таком уровне: среднегодовой 28,2 грн/долл, на конец года – 29,4 грн/долл.

Доходы бюджета рассчитаны с сохранением действующих ставок основных налогов, а именно: налога на доходы физических лиц, НДС, военного сбора, ренты на природный газ, нефть и газовый конденсат, налога на прибыль.

Прибыль от Нацбанка может уменьшиться на 6,9 млрд грн по сравнению с утвержденными на этот год 47,6 млрд грн.

Социальные стандарты будут умеренно расти. Планируется, что прожиточный минимум в следующем году увеличится с 2 027 грн до 2 189 грн.

Минимальная зарплата составит 4 723 грн, что на 13,2% больше, чем в этом году.