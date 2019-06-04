Грызлов озвучил темы переговоров по Донбассу в Минске. Новости

В России заявили, что на встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске завтра, 5 июня, планируют приступить к обсуждению и выработке необходимых решений по прекращению огня на Донбассе. Об этом заявил полпред РФ в ТКГ Борис Грызлов, сообщил российский ТАСС.

«Завтра, 5 июня, должна состояться первая встреча контактной группы после смены власти в Киеве. Такая встреча могла состояться на две недели раньше, но Киеву потребовалось дополнительное время для подготовки, и мы договорились предоставить ему дополнительное время. На данный момент киевская делегация сформирована, вчера был официально представлен ее глава – Леонид Данилович Кучма», – сказал Грызлов.

Он уточнил, что для Леонида Кучмы это повторное назначение в контактную группу, а значит, обновленной киевской делегации не потребуется много времени, чтобы войти в курс дела.

Сейчас, отметил полпред РФ, важно приступить к предметному обсуждению и выработке необходимых решений. «Первые из них – это прекращение огня и запуск процесса разведения сил на Донбассе. Кроме того, важно разблокировать диалог Киева и Донбасса по гуманитарным вопросам, включая вопрос удерживаемых лиц...», – рассказал Грызлов.

При этом он уверяет, что, «насколько получится продвинуться в решении каждого из вопросов на завтрашней встрече, зависит только от киевской стороны». По его мнению, выйти из конфликта можно только через «налаживание прямого диалога с с Донецком и Луганском».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе о том, что завтра, 5 июня начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак будет участвовать в заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске.