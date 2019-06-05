Путь переселенца: Жителям Львова дали попробовать, как это покинуть свой дом. Новости

Жителям Львова предложили за 5 минут сложить все ценное в дорожную сумку и выселиться из помещения – в городе прошла презентация социального квеста «Вмести свою жизнь в чемодан».

Согласно заданию, необходимо около 20 вещей быстро собрать в чемодан – документы, деньги, ключи от дачи, что-то на память. Далее – в комнате №2 через очки виртуальной реальности нужно продолжить путь переселенца: контрольно-пропускной пункт, вокзал, другой город и начать жить в арендованной квартире.

«Собирали свои чемоданы под обстрелами и прямыми попаданиями [снарядов] в дом. Собирал муж, ребенок был растерян. У нас мальчик – пианист, играл на пианино, мы думали он сошел с ума. Оказалось – выплескивал эмоции», – вспоминает переселенка Наталья Жеребцова.

«Потом мы пересылали вещи. Мы очень радовались, это все могут сказать, кто это пережил, запахам дома, каким-то мелочам, каким-то вещицам из прошлой жизни», – добавила она.

Организаторы квеста хотят, чтобы его участники относились с пониманием к проблемам переселенцев и почувствовали на себе, как это – вынужденно оставить собственный дом. «На нашей инсталляции человек должен символично пройти путь переселенца. Таким образом, люди, которые не сталкивались с переселением, покиданием дома, войной, могут прочувствовать то, что чувствовали свыше миллиона наших граждан, которых настигла война и аннексия Крыма», – рассказал менеджер проекта Дмитрий Зинчук.

Сложность в том, что все, чем жил и любил, ни в одну сумку не поместится. «Примерять» вызовы, которые стоят перед переселенцами, во Львове можно до 23 июня. После этого инсталляция поедет в Одессу.

Сами переселенцы по-разному отреагировали на проведенную ранее в Киеве интерактивную выставку-инсталляцию «Вмести свою жизнь в чемодан».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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