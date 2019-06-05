Визит Зеленского в ЕС: Политолог назвал три аспекта. Новости

В первом официальном визите президента Украины Владимира Зеленского в Европейский Союз можно отметить три главных аспекта. Об этом рассказал политолог Руслан Бортник.

«Первый аспект – исключительно символичный. Первый визит нового президента Украины в Брюссель, встреча с руководителями ЕС и НАТО должен символизировать необратимость прозападного курса, еврокурса Украины», – сказал он.

«В первую очередь – это символизм, во вторую – это смотрины команды нового президента Зеленского, которая сегодня знакомится с чиновниками НАТО и ЕС, занимает те места, которые остались вакантными после того, как ушла команда Порошенко», – продолжил Бортник.

Политолог выразил надежду, что третий аспект официального визита президента Украины в ЕС будет самым продуктивным: «Это попытка подхватить программы сотрудничества – экономические, социальные, реформы, которые были начаты ранее, не допустить сворачивания этих программ. Это третий аспект этой встречи».

«Ожидать какой-то конкретики, серьезных стратегических решений сегодня не приходится, их не будет. Цель этого визита абсолютно иная. Это ознакомительно-символичный визит», – считает эксперт.

Ранее сообщалось, что 4 июня президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель (Бельгия), где во время переговоров с лидерами ЕС и НАТО намерен обсудить вопрос давления на Россию для принуждения ее к миру на Донбассе. В ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом глава Украинского государства заявил о готовности к переговорам с Россией. Официальный визит в ЕС президента Украины продолжится и сегодня, 5 июня.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «NewsOne»

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